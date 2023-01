FA Cup : Burnley brille grâce à Benson et Zaroury, Undav buteur avec Brighton

Superbe performance de Burnley, qui a éliminé Bournemouth, club de Premier League, en FA Cup. Vincent Kompany a pu compter sur ses jeunes belges.

Burnley brille en Championship, et tient désormais son premier coup d'éclat de la saison en FA Cup ! Les hommes de Vincent Kompany ont été dérouler sur la pelouse de Bournemouth, pensionnaire de Premier League (2-4). Une large victoire obtenu grâce aux Belges de l'équipe : Manuel Benson a ouvert le score à la 6e minute, avant qu'Anass Zaroury fasse 1-2 à la 39e, puis s'offre un doublé à la 43e pour creuser l'écart. En seconde mi-temps, Benson ajoutera un quatrième but pour que Burnley reprenne le large (57e). Une belle performance pour Burnley.

Brighton & Hove Albion se déplaçait pour sa part à Middlesbrough, 5e de Championship, et n'a pas tremblé. Sans Leandro Trossard, mais avec les ex-Unionistes Kaoru Mitoma au coup d'envoi et Deniz Undav monté à la 81e, les Seagulls ont déroulé (1-5). Mitoma est à l'assist sur le second but de Brighton, et Undav a inscrit le dernier, son deuxième depuis qu'il a rejoint l'Angleterre.