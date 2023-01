FA Cup : Leicester et Tielemans tremblent mais assurent l'essentiel

Début d'après-midi sans accroc pour les grands clubs lors du 3e tour de FA Cup.

Ce samedi, Leicester se déplaçait à Gillingham, lanterne rouge de League Two (D4). Parmi les Belges dans les rangs des Foxes, seul Youri Tielemans était présent sur la pelouse. Le milieu de terrain a disputé la totalité de la rencontre. Castagne et Faes sont restés sur le banc. Sans briller, Leicester s'est imposé sur un seul petit but, des oeuvres de Iheanacho (56e, 0-1).

Southampton, sans Lavia - sur le banc - a éliminé Crystal Palace. Les Saints se sont imposés sur le score de 1-2 (but d'Edouard pour Palace / buts de Ward-Prowse et Armstrong pour Southampton). Tottenham a quant à lui assuré l'essentiel face à Portsmouth (1-0, but de Kane à la 50e).

Les autres résultats :

Preston North End 3 - 1 Huddersfield Town

Reading 2 - 0 Watford