Un ancien joueur du PSG et de l'OM décède à 40 ans

Le monde du football est à nouveau en deuil.

Il était l'un des joueurs passés par les deux rivaux que son l'OM et le PSG. Les deux clubs sont aujourd'hui unis par le deuil de Modeste M'Bami. L'ancien milieu de terrain, âgé d'à peine 40 ans, est décédé d'une crise cardiaque.

Débarqué en Europe via Sedan, il a ensuite rejoint les Parisiens en 2003 avant de filer directement à Marseille en 2006, où il cotoie notamment Eric Gerets. Il avait mis un terme à sa carrière en 2014 après de multiples expériences exotiques, de la Chine à l'Arabie Saoudite en passant par l'Espagne. International à 38 reprises avec le Cameroun, il avait remporté le titre olympique en 2000, marquant au passage le but de la victoire face au Brésil en quart de finale. Après Pelé et Gianluca Vialli, c'est une nouvelle figure du football international qui nous quitte.