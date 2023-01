Van Crombrugge s'exprime et confirme : "Le club a été clair, je ne fais pas partie des plans"

Après la défaite d'Anderlecht, le capitaine Hendrik Van Crombrugge, laissé sur le banc, est venu s'exprimer sur sa situation.

Comme nous vous le révélions en soirée, Hendrik Van Crombrugge peut quitter le RSC Anderlecht. Le club veut faire des économies de salaire et le capitaine fait partie de ces remaniements, ce qui lui vaut d'être mis sur le banc au profit de Bart Verbruggen. Après le match, Van Crombrugge a accepté de commenter sa situation et il a été très clair. "Tout le monde connaît la situation financière du club, le conseil d'administration doit prendre des décisions pour que le club puisse à nouveau être en bonne santé sur le plan financier", reconnaît-il.

Et l'une de ces décisions pousse donc le capitaine vers la sortie. "Nous avons eu des discussions et il a été clair que je ne faisais pas partie de ces nouveaux plans. La meilleure solution pour tout le monde est donc que je parte. En tant que joueur, je l'accepte", relativise Van Crombrugge."En tant que capitaine du RSCA, je me suis toujours battu pour ce noyau et ce club et je ferai le mieux pour Anderlecht".