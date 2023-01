Un autre jeune joueur du Club NXT intéresse l'étranger

Le Club NXT a déjà vu partir Arne Engels vers la Bundesliga. Et les U23 du FC Bruges pourraient encore perdre un grand talent.

La présence des U23 en D1B doit permettre aux jeunes joueurs des grands clubs de se mettre en évidence pour percer en équipe A à moyen terme. Mais elle permet aussi à des joueurs de se montrer...aux recruteurs étrangers, plus qu'en compétitions de jeunes. Le Club NXT pourrait ainsi en faire les frais : après Arne Engels, parti à Augsbourg, c'est désormais le jeune Chemsdine Talbi (17 ans) qui intéresserait l'étranger.

Ainsi, Talbi, milieu offensif auteur d'une bonne saison en D1B, pourrait compter sur l'intérêt du LOSC et Monaco en Ligue 1, de Leipzig, Wolfsbourg et Francfort en Allemagne, du PSV et de l'Ajax en Eredivisie ou encore de Sassuolo en Serie A. Bruges ne souhaite pas se séparer du joueur, qui a prolongé récemment jusqu'en 2025.