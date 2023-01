Eden Hazard sur les traces de Cristiano Ronaldo ?

Le Real Madrid est pour le moment en Arabie Saoudite, et comme un de ses anciens coaches est sur place...

On le sait, et ce n'est un secret pour personne : Eden Hazard n'a pas vraiment droit au chapitre au Real Madrid depuis maintenant près de deux ans. Entre les blessures et les mauvaises performances, Carlo Ancelotti ne compte plus vraiment sur lui.

Il y a quelques heures, une rumeur est apparue un peu partout, mais surtout en Espagne : Eden Hazard pourrait signer à Al Nassr, où vient de signer un certain Cristiano Ronaldo. L'ancien Diable Rouge y retrouverait dès lors son ancien coach de l'époque lilloise, Rudy Garcia.

Les deux hommes se sont d'ailleurs parlé après la séance d'entraînement du jours, avant que le coach français n'offre à l'ancien de Chelsea un maillot de Al Nassr. De quoi faire un peu plus enfler la rumeur.