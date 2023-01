Thibaut Courtois et le Real dans les problèmes : les blessures s'accumulent

Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ce mercredi, mais non sans mal.

Le Real Madrid a plusieurs problèmes avant la finale de la Supercoupe d'Espagne de dimanche. Outre David Alaba et Aurélien Tchouaméni, déjà blessés, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga et Éder Militão sont désormais incertains en raison de blessures. "C'est génial que nous soyons en finale dans cette saison unique à cause de la Coupe du monde, mais physiquement nous avons des problèmes", a commencé l'entraîneur des Los Blancos.

"Camavinga s'est blessé au genou, Lucas s'est foulé la cheville et Militão a eu des vertiges. Lucas a la blessure la plus grave. Avec le résultat, nous avons eu de la chance. Nous devons nous améliorer, mais pour l'instant, c'était suffisant. Parfois, nous devons souffrir, au lieu de jouer au football pour gagner. Nous devons commencer à trouver nos repères rapidement, cependant."

Le Real Madrid rencontrera le vainqueur du duel entre le FC Barcelone et le Real Betis en finale dimanche. Ce match aura lieu jeudi soir à 20 heures.