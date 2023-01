Anderlecht tient son premier transfert du mercato hivernal !

Le RSCA a besoin de renforts cet hiver. Jesper Fredberg aurait finalisé son premier transfert.

Anders Dreyer (24 ans) devrait rejoindre le Sporting d'Anderlecht, selon Het Laatste Nieuws. Il sera donc la première recrue de l'ère Jesper Fredberg, qui amène un compatriote pour lancer le mercato anderlechtois. Dreyer est un ailier international (2 caps) qui débarque de Midtjylland, où il était sous contrat jusqu'en 2026. Le RSCA fait a priori une affaire car Dreyer arriverait pour un peu plus de 4 millions d'euros, mais est estimé à 9 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt.

Dreyer signerait au RSCA pour quatre ans et demi. Cette saison, il compte 10 buts et 4 assists toutes compétitions confondues avec Midtjylland. Sa signature amènera donc un peu plus de poids dans le secteur offensif, qui manque de mordant ces derniers mois...