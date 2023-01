Club de Bruges : faut-il s'inquiéter pour Roman Yaremchuk ?

Transfert record du football belge, Roman Yaremchuk est actuellement en sérieuse difficulté au Club de Bruges.

Cet été, le Club de Bruges a décidé de frapper un grand coup. Les Blauw en Zwart ont ainsi mis 16 millions d'euros sur Roman Yaremchuk, qui sortait d'une saison décevante avec le Benfica en Liga Portugal (seulement 6 buts) mais qui s'était fait remarquer en Ligue des Champions. Certes, une somme tout à fait folle pour le foot belge, mais le joueur devait, normalement et sans trop de problème, faire ce pourquoi il revenait en Belgique : marquer.

Des débuts plutôt rassurants

Le défi du Club de Bruges était surtout de remplacer Charles De Ketelaere, et de faire cohabiter deux de ses recrues phares, avec l'Ukrainien et Ferran Jutgla - arrivé en provenance du FC Barcelone pour 5 millions d'euros. Lors de son premier match, Yaremchuk marque dans le derby face au Cercle de Bruges le 2 septembre dernier.

Et même si l'on se rend bien compte qu'il faudra un peu de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau et qu'il s'insère parfaitement dans le jeu brugeois, ses deux assists face à Seraing (0-2) laissent présager une suite de saison prolifique.

Très vite, la situation s'enlise

Mais Hoefkens peine à faire cohabiter Jutgla et Yaremchuk. Très clairement, une hiérarchie est instaurée entre les deux. Et tandis que le premier est titulaire indiscutable et empile les buts, le second se morfond sur le banc de touche et doit faire la différence dès qu'il monte sur le terrain. Pas une situation idéale pour se mettre totalement en confiance, même pour un attaquant à 16 millions.

Ajoutez à son faible nombre de matchs commencés en tant que titulaire (4) avant l'arrivée de Scott Parker quelques problèmes physiques, vous avez devant vous un joueur très peu intégré au sein du noyau, en manque de confiance et de sensations. On ne risque pas grand-chose en affirmant que sa gestion pose question.

Le remettre vite sur les bons rails

Sous le nouveau coach, Scott Parker, Yaremchuk a eu l'occasion de bien plus se mettre en évidence. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore retrouvé son efficacité et, tant contre Genk que contre Anderlecht, il s'est loupé sur plusieurs situations très chaudes. Au moins, dira-t-on, il se montre déjà plus présent et parvient à se créer des occasions de but, mais tout un chacun sait que la confiance est primordiale chez un attaquant et que cette dernière lui fait clairement défaut actuellement.

Si Bruges a fortement dépendu de Jutgla durant la première partie de saison, le creux que ce dernier traverse justifie d'autant plus le besoin des Blauw en Zwart de compter dorénavant sur l'Ukrainien et ses capacités de buteur. Et il serait bien vite temps qu'il retrouve la pleine possession de celles-ci, au vu de la situation du Club au classement (4e, avec 17 points de retard sur la première place occupée par Genk).