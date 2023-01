Klopp et Liverpool humiliés : "Je ne me souviens pas d'un pire match"

Liverpool s'est lourdement incliné face à Brighton (3-0). Un nouveau coup d'arrêt dans la saison compliquée des Reds.

Après la défaite, Jurgen Klopp a assumé sa part de responsabilité au micro de la télévision anglaise. "C’est mon travail de former la bonne composition. Toutes ces choses, définir la bonne tactique, il y a beaucoup de choses à faire."

L'Allemand était abasourdi après la rencontre. "Je ne me souviens pas d’un pire match. Honnêtement, je ne crois pas. Je veux dire, tous les matchs, pas seulement ceux avec Liverpool, je ne me souviens pas. Et c’est ma responsabilité. Alors oui, cela nous met au plus bas en ce moment."

Avec 28 points en 18 matchs joués, Liverpool ne figure qu'à la 9e place du classement de Premier League.