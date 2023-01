Le Bayern voit une piste se refermer pour remplacer Manuel Neuer

Manuel Neuer s'est cassé la jambe au ski, et ne rejouera pas de la saison. Le Bayern Munich se cherche donc un gardien de but.

L'une des pistes était en interne : le Bayern Munich envisageait de rappeler Alexander Nübel (26 ans) de son prêt à l'AS Monaco. L'agent de Nübel, cependant, a évacué cette piste sur Sky Sports : "Alexander disputera la seconde partie de saison à Monaco", affirme ainsi Stefan Backs. Le Bayern va donc devoir se trouver un gardien de but, et le plus vite possible, car la Bundesliga recommence le week-end prochain.