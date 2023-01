Michael Frey devrait bel et bien quitter l'Antwerp

Après sa saute d'humeur en Coupe de Belgique, Michael Frey avait fait son retour à l'entraînement à l'Antwerp. Mais le dommage semble irréversible.

Suite aux propos de Michael Frey (28 ans), qui assurait que le match en Croky Cup contre Genk serait "son dernier pour l'Antwerp", on s'attendait à voir l'attaquant suisse faire ses bagages. Un club était alors cité : Schalke 04, lanterne rouge de Bundesliga. Peu de temps après cependant, Frey faisait son retour à l'entraînement pour le Great Old, mais ne faisait pas partie du groupe ce week-end pour le déplacement à l'Union.

Et le divorce semble consommé : d'après Ekrem Konur, journaliste pour ESPN, Michael Frey et Schalke 04 auraient trouvé un accord personnel. Le club de Gelsenkirchen va désormais devoir trouver un terrain d'entente avec l'Antwerp. Frey est estimé à 4,5 millions d'euros et est sous contrat jusqu'en 2024 au Bosuil.