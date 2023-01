La tournée du PSG en Arabie Saoudite fait grincer des dents en interne

Alors qu'il affrontera Pays de Cassel en 16es de finale de la Coupe de France lundi prochain, le Paris Saint-Germain va disputer un match de gala en Arabie Saoudite ce jeudi (18h) contre une sélection de joueurs d'Al Hilal et Al Nassr.

Le Paris Saint-Germain va empocher plus de 10 millions d'euros pour cette rencontre amicale disputée en Arabie Saoudite contre une sélection de joueurs d'Al Hilal et Al Nassr. Mais cette affiche de gala divise et ne fait pas l'unanimité au sein du PSG, selon Le Parisien. Certains perçoivent cela comme "un non-sens, un renversement des valeurs d’un club qui doit placer le sport en premier et les intérêts financiers après".

Le champion de France reste sur deux défaites en trois matchs de championnat. Le staff parisien aurait donc préféré travailler tranquillement et profiter d'une semaine complète pour relancer une équipe qui affiche de grosses lacunes collectives depuis la reprise post-Mondial.