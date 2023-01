Mbaye Leye a réussi le coup parfait à Anderlecht : "C'est le visage qu'on doit montrer"

Zulte Waregem a pris trois points très importants au Lotto Park. Les Flandriens continuent leur opération remontée au classement.

Un 6/6 contre Anderlecht, voilà qui fait du bien dans la course au maintien. Par deux fois, Zulte Waregem l'a emporté de haute lutte sur le même score (3-2). Après s'être déplacés à Genk sans complexes et s'être inclinés de peu, les hommes de Mbaye Leye ont cette fois pris les trois points au Lotto Park. "C'était important de se déplacer ici avec la même mentalité qu'à Genk, la même philosophie. Nous avons ouvet le score et avions une position très haute sur le terrain", se réjouit l'entraîneur flandrien.

"Après, nous avons été un peu plus nonchalants et avons laissé Anderlecht reprendre confiance. Puis, en seconde période, j'ai vu ce que je voulais voir", ajoute-t-il. "J'ai vu la personnalité que j'espérais voir dans ce genre de situation. C'est comme ça, en faisant les efforts les uns pour les autres, qu'on s'en sortira. Et c'est ce visage que Zulte montre depuis quelque temps".

Les changements de Leye à la pause ont payé. "Il fallait répondre à la vitesse d'Amuzu, qui a vraiment mis Sormo en difficulté. Et je voulais aussi prendre le dos de la défense d'Anderlecht, d'où l'entrée de Ndour", explique-t-il. "Il fallait répondre à leurs qualités, et nous l'avons bien fait. Leurs deux buts auraient pu être évités si nous l'avions fait plus tôt. Ce sont des cadeaux. Une telle performance ici, ce sera très bon pour notre confiance. Il y a des moments où il faut jouer au foot et des moments où il faut avoir la bonne mentalité pour gagner ; je préfère ça, c'est mieux pour que je reste en poste (sourire)".