Barrett Laursen out plusieurs semaines, Dussenne toujours là et disponible contre l'Antwerp

Sorti avant la mi-temps et remplacé par Cimirot mardi face à Malines en raison d'une blessure au genou, le Danois a passé une série d'examens médicaux qui ont fixé son indisponibilité.

Ronny Deila devra se passer de Jacob Barrett Laursen pendant plusieurs semaines. "Il sera absent pendant trois voire quatre semaines. Il a été touché au ligament interne du genou", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

Quelle solution pour dimanche contre l'Antwerp ? Le T1 des Rouches avait néanmoins une bonne nouvelle. "Aron Dönnum est fit et prêt à jouer. Il n'est plus blessé (entorse). Kostas Laifis peut aussi jouer à ce poste de latéral gauche même si ce n'est pas sa meilleure position."

Alors qu'il avait fait ses adieux à Sclessin mardi soir après la victoire contre Malines (2-0) Noë Dussenne est toujours là et donc disponible pour le match contre l'Antwerp puisque son transfert au Lokomotiv Moscou n’est toujours pas acté. "Noë est disponible et pourrait très bien jouer dimanche. Il est très professionnel et il est tout à fait prêt à jouer dimanche. Mentalement, il est concerné, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l’utiliser. Si ça se trouve, il pourrait très bien rester au Standard", a confirmé Ronny Deila.