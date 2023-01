Officiel : un flop à Newcastle se relance dans une autre formation de Premier League

Nottingham Forest, remonté à la 13e place du classement de Premier League après un début de saison très compliqué, a officialisé ce vendredi la signature en prêt de Chris Wood (31 ans).

Une obligation d'achat -sous conditions - à la fin de cette saison a été incluse dans le deal. Wood deviendra alors un joueur permanent de Nottingham Forest jusqu'en juin 2024.

Transféré de Burnley en janvier 2022 pour 30 millions d'euros, Wood était l'une des premières arrivées du Newcastle racheté par le richissime Fond souverain d'Arabie Saoudite. En 39 matchs disputés chez les Magpies, il a marqué à 5 reprises.

We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! 🤩#WoodForTheTrees🌳 | #NFFC