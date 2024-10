🎥 Le duel à distance avec Casteels continue : Matz Sels sort le grand jeu avec Nottingham

Nottingham Forest s'est imposé 1-0 contre Crystal Palace. Un succÚs notamment dû aux parades de Matz Sels.

En équipe nationale, la hiérarchie de Domenico Tedesco entre les perches est claire : malgré son départ en Arabie Saoudite, Koen Casteels reste le gardien numéro un. Matz Sels continue pourtant à s'accrocher et à performer chaque semaine en Angleterre.

Aussi apprécié qu'en Ligue 1

Hier soir, il a été l'un des grands artisans de la victoire par le plus petit écart de Nottingham face à Crystal Palace. Ses 7 arrêts ont été cruciaux pour garder sa cage inviolée.

On retiendra notamment cette claquette remarquable sur une frappe surprenante d'Eberechi Eze à la suite d'un coup franc aux 35 mètres. Quelques instants plus tard, Chris Wood marquera l'unique but de la rencontre.

Een parade om in te kaderen! đŸ§€đŸ‡§đŸ‡Ș pic.twitter.com/YZfcjjTErM — Play Sports (@playsports) October 21, 2024

Troisième cleansheet de la saison pour Sels et Nottingham. Cela coïncide avec les trois victoires de l'équipe, à chaque fois sur le score de 1-0. Grâce à cela, l'équipe se hisse à la huitième place de Premier League.