L'attaquant le plus efficace de notre championnat ne disputera pas les Champion's Playoffs

On parle souvent de Paul Onuachu, Michael Frey ou encore Ferran Jutgla dans notre championnat. Mais le meilleur buteur porte le maillot d'OHL.

La Jupiler Pro League compte quelques joueurs redoutables dans les rectangles adverses. Il suffit de penser à Paul Onuachu et Michael Frey. Pourtant, il existe un autre joueur qui est encore plus dangereux que le duo susmentionné. Mario Gonzalez, l'attaquant de Louvain, a des statistiques démentielles depuis le début de la saison.

L'attaquant de Louvain a été prêté cet été par Braga, avec qui il a disputé l'Europa League la saison dernière. Actuellement, il est l'une des attractions de notre championnat. D'ailleurs, il n'a pas fallu longtemps à Mario Gonzalez pour montrer ce dont il est capable, puisqu'il a marqué son premier but pour OHL dès son premier match en Belgique.

Il compte déjà 15 buts à son actif en 17 matches. Gonzalez est à l'origine de 37% des buts de son équipe. À ce titre, il connaît clairement la meilleure saison de sa carrière. Actuellement, il est deuxième au classement des meilleurs buteurs de la Pro League, juste derrière Paul Onuachu. Et c'est encore mieux... Selon les statistiques, Gonzalez est le joueur le plus dangereux de notre pays: ses 13 buts en Pro League ont été marqués en 26 tirs. Un taux de conversion de 50 %. Onuachu a un taux de conversion de 39% et Frey de 37%.