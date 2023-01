Officiel : Un ancien Brugeois rejoint Tottenham

Tottenham a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Arnaut Danjuma (25 ans) sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. L’international néerlandais (6 sélections, 2 buts) a privilégié un retour en Angleterre, où il avait déjà évolué entre 2019 et 2021 sous les couleurs de Bournemouth.

La saison dernière, l'ex-joueur du Club de Bruges avait disputé 23 matchs avec Villarreal marquant 10 buts, et contribuant largement à l’épopée européenne du Sous-marin jaune, avant de perdre sa place de titulaire cette saison.

