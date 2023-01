Coup de théâtre : Genk chipe une cible d'Anderlecht, les Mauves explorent une nouvelle piste en attaque !

Le KRC Genk semble être sur la piste de Tolu Arokodare, qui était également sur la liste d'Anderlecht. Après le départ d'Onuachu, le grand attaquant est le successeur idéal. À Bruxelles, on explore une autre piste.

Le Racing Genk va acquérir Toluwalase Emmanuel Arokodare (22 ans), et non pas Anderlecht. Les Mauves avaient des vues sur le Nigérian, mais les Limbourgeois sont sur le point de le recruter pour remplacer Paul Onuachu. Arokodare est sur le point d'arriver à la Cegeka Arena pour finaliser l'accord. Quelle déception pour le club bruxellois. Actuellement, l'attaquant d'1m97, qui joue en Ligue 2 avec Amiens, en est à huit buts et deux passes décisives après 23 matchs cette saison.

Anderlecht explore donc d'autres pistes dont celle menant à Amine Salama. Ce dernier a été l'un des meilleurs joueurs d'Angers, qui est dernier, cette saison. Le Français de 22 ans a marqué trois buts, mais a impressionné par sa technique et sa course. Le solide gaillard d'1m93 devrait coûter 3 millions d'euros. L'été dernier, il a été arraché à Dunkerque pour 400 000 euros. Son contrat à Angers court jusqu'en 2026.