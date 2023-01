Paul Onuachu intéresserait deux clubs de Premier League

Genk devrait refuser les offres émises pour son buteur Paul Onuachu, mais cela ne veut pas dire que certains clubs n'essaieront pas.

Selon les informations de Foot Mercato, deux clubs de Premier League seraient sur les rangs pour Paul Onuachu (28 ans). En plus de Southampton, lanterne rouge du championnat et dont une offre était déjà révélée par Het Laatste Nieuws ce matin, Everton serait également intéressé par les services du Soulier d'Or 2021.

Meilleur buteur du championnat en cours, Onuachu est naturellement bloqué en ce moment par Genk, qui n'est pas vendeur en pleine saison (alors que le Nigérian pouvait partir en cas de bonne offre l'été dernier). Southampton et Everton seraient prêts à mettre entre 15 et 20 millions d'euros, soit environ la valeur marchande du joueur. Genk pourrait peut-être se laisser convaincre par une offre éminemment plus élevée...