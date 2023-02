Tim Matthys revient sur son départ d'Anderlecht : "J'ai été jugé sur des choses que je ne contrôlais pas totalement"

L'ancien joueur de Division 1 a quitté l'équipe de scoutisme d'Anderlecht pour devenir le directeur sportif de Malines. Il a été actif pendant moins d'un an au Sporting.

Entré dans la cellule de recrutement du Sporting d'Anderlecht en novembre 2021, Tim Matthys l'a quittée moins d'un an plus tard pour devenir le directeur sportif de Malines. "Je suis allé à Anderlecht avec certaines attentes, en voulant apprendre de personnes plus expérimentées. Peter Verbeke et Wouter Vandenhaute m'ont convaincu de franchir le pas. L'ambiance mutuelle était excellente, mais j'avais imaginé mon rôle et son interprétation de manière différente" explique l'ancien joueur de première division dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Sans entrer dans les détails, j'ai été jugé sur des choses que je ne contrôlais pas, à commencer par le licenciement de Vincent Kompany. Cela ne me semblait pas juste. Au KV Mechelen, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je suis proche des joueurs et je leur parle beaucoup. C'est mon truc, j'ai toujours eu l'ambition de prendre plus de responsabilités" conclut Tim Mathhys.