Rui Costa fracasse Enzo Fernandez

Au terme d'un feuilleton enflammé, l'international argentin a finalement rejoint Chelsea pour 121 millions d'euros.

Un sacré transfert pour Benfica, où le président Manuel Rui Costa n'a pas hésité à régler ses comptes avec Enzo Fernandez (22 ans).

"Je respecte sa décision. Je respecte la peur de perdre un gros contrat. Mais il n'a montré aucun engagement envers Benfica. En tant que fan, je ne voulais plus de ce joueur, en tant que manager, il n'était pas non plus une solution et ne pouvait plus entrer dans le vestiaire. C'est là que j'ai pris la décision de le vendre. Enzo a été bien traité ici, depuis son arrivée jusqu'à son départ. J'espérais que ça lui donnerait l'envie de se battre pour le titre. Mais nous voulons une équipe qui s'engage envers les supporters. Nous avons perdu un grand joueur, oui, mais nous n'allons pas pleurer un joueur qui ne veut pas être à Benfica. Ici nous ne voulons que des joueurs qui respectent Benfica", a lancé l'ancien milieu offensif portugais auprès de Record.