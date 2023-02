Officiel : Les Diables Rouges tiennent enfin leur nouveau sélectionneur

La Fédération Belge de football a officialisé ce mercredi l’arrivée de Domenico Tedesco en tant que nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Franky Vercauteren est quant à lui nommé directeur technique.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3