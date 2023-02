Domenico Tedesco apprécie la Jupiler Pro League : "Je vois beaucoup de talent"

Domenico Tedesco va faire connaissance un peu plus en profondeur avec la Jupiler Pro League dans les semaines à venir. Mais il connaît déjà notre championnat.

Depuis quelques semaines et ses discussions avancées avec l'Union Belge, Domenico Tedesco a approfondi sa connaissance de la D1A, et il aime ce qu'il voit. "J'ai suivi la Jupiler League ces dernières semaines et je dois dire qu'il y a énormément de talent, et le courage chez les clubs de mettre ces jeunes talents dans leur groupe", se réjouit-il. "C'est très intéressant. Je vais devoir suivre tous ces joueurs, aller aux matchs. Nous avons du travail".

Tedesco connaissait cependant déjà un peu la Jupiler Pro League par le passé. "En étant à Schalke 04 et Leipzig, tu suis forcément le championnat de Belgique car il y a des joueurs que tu peux potentiellement amener", souligne-t-il. "Cette saison, j'ai également apprécié les performances de Bruges en Champions League. C'était très beau de les voir à ce niveau contre de très grosses équipes".