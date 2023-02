Poussé jusqu'aux penaltys par Lorient, le Lens d'Openda affrontera le dernier vainqueur de la Coupe de France

Lens se déplaçait à Lorient ce jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Rencontre entre deux équipes en perte de vitesse en championnat ce jeudi soir, entre Lorient et Lens.

Pour cette rencontre de Coupe de France, une équipe B de Lens prenait l'ascendant dès la 21e minute. L'ancien d'Angers, Fulgini, ouvrait le score et mettait les Sang et Or sur du velours.

La victoire se dessinait pour les hommes de Franck Haise, qui ne subissaient pas de nombreuses occasions devant la cage de Leca. Devant, Openda courait beaucoup pour tenter de faire le break, sans beaucoup de succès.

En fin de rencontre, la tendance s'inversait. Lorient poussait, avec l'ancien de l'Udinese, Makengo, qui tirait juste à côté (78e). Quelques minutes plus tard, les Merlus bénéficiait d'un coup franc à l'entrée de la surface. Le Fée contournait parfaitement le mur lensois et envoyait les deux équipes vers la séance de tirs au but (84e).

Le Fée s'avançait en premier devant Mannone mais envoyait sa frappe s'écraser sur la barre. Les tireurs se suivaient ensuite et transformaient leur essai. Lorient craquait à nouveau lorsque Koné voyait Leca s'envoler et stopper magnifiquement sa frappe. Medina n'avait plus qu'à réussir son tir au but et qualifier les Lensois en quart de finales de la Coupe de France.

Au prochain tour, Lens afrontera le tenant du titre, le FC Nantes - suite au tirage au sort réalisé avant le match de ce soir.

Les autres rencontres prévues - le 1er mars - en quarts de finale de la Coupe de France :

Marseille (Ligue 1) – Annecy (Ligue 2)

Lyon (L1) – Grenoble (L2)

Toulouse (L1) – Rodez (L2)