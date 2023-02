🎥 Le coach d'Amadou Onana compte sur...Steven Defour : "Pour lui apprendre l'aspect laid du jeu"

Avec Sean Dyche, Amadou Onana sera à Everton sous la houlette d'un coach qui connait par cƓur les rouages de la Premier League.

Les débuts de Dyche à Everton ont été salués, avec une victoire contre Arsenal et un Amadou Onana excellent. Le manager des Toffees a depuis commenté l'importance que peut prendre son milieu de terrain belge.

"Il a encore beaucoup à apprendre. Il a évidemment du talent, mais il doit encore apprendre l'aspect laid du jeu. J'ai connu un processus très similaire", a déclaré Sean Dyche en conférence de presse.

"Je ferais en sorte qu'il parle avec Steven Defour (qui a lui-même joué à Burnley sous Dyche, ndlr). Il (Onana) a dit qu'il connaissait Defour, et je lui ai répondu : 'Oui moi, aussi.' Nous lui parlerons la semaine prochaine, et il apprendra les exigences de la Premier League. C'est un jeune garçon en plein apprentissage. Il a un réel talent, et un physique fantastique. Nous lui apprendrons comment devenir un joueur plus complet."

"Steven m'aidera à l'éduquer à ce niveau-là. C'est un Belge qui est reconnu au niveau international", a déclaré le nouvel entraîneur des Toffees.