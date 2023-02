Steven Defour : "Je ne vais pas à Eupen avec le sentiment que c'est un match à 6 points"

Duel de mal classés ce vendredi (20h45) entre Malines (13e) et Eupen (14e), qui se distancent de 4 points au classement.

"Je ne vais pas à Eupen avec le sentiment qu'il s'agit d'un match à six points", a déclaré Steven Defour en conférence de presse à propos de cette confrontation avec un concurrent direct. "Nous devrons continuer à nous battre jusqu'à la fin, tant que les écarts avec les rivaux restent à peu près les mêmes. Je veux aussi gagner contre Genk la semaine prochaine."

Lors des derniers tours de Coupe, le KV Malines a prouvé qu'il pouvait s'imposer à l'extérieur, alors qu'en championnat, cela a mis du temps. "Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur notre réputation à l'extérieur. On ne parlait plus de ça dans le vestiaire", a assuré Defour.

Schoofs est suspendu depuis sa carte rouge face à Charleroi. Malines n'a pas décidé d'interjeter d'appel de la suspension de son capitaine. "Rob n'est pas un joueur agressif, mais le carton rouge était justifié. Rob lui-même n'avait pas l'intention de faire appel et le club n'a donc pas jugé bon de le faire non plus", a ajouté Defour. De plus, Vanlerberghe est blessé, et Walsh est incertain.