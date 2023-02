Le PSV écrase Groningen, Johan Bagayoko et Fabio Silva buteurs

Le PSV était en démonstration ce soir, le jeune Belge et l'ancien Mauve en ont profité pour alimenter leur compteur.

Aucune pitié dans le chef du PSV, qui a infligé une très sévère correction à Groningen, samedi soir, en EreDivisie. Une démonstration à laquelle a participé Thorgan Hazard, qui était titulaire et qui a cédé sa place à la pause.

Mais aussi Johan Bakayoko et Fabio Silva qui sont montés au jeu en seconde période. Le jeune Belge a inscrit le quatrième but du PSV, l'ancien Anderlechtois le cinquième. Luuk De Jong, Xavi Simons, Jarrad Branthwaite et Guus Til ont inscrit les autres buts de la rencontr.

Un succès qui permet au club d'Eindhoven de s'installer à la troisième place, avec deux points de retard sur l'AZ et un sur Feyenoord, qui jouera dimanche.