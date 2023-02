La Sociedad se fait peur, mais conforte sa place sur le podium de LaLiga

Malgré une fin de match délicate, la Sociedad renoue avec la victoire et recreuse l'écart sur l'Atletico.

Fin d'une série de trois matchs sans victoire pour la Real Sociedad. Éliminés en Coupe d'Espagne par le Barça, puis tenus en échec par le Real et surpris par Valladolid, les Basques n'avaient pas réussi à marquer lors de leur trois dernières sorties, ils ont eu besoin de 23 minutes pour trouver l'ouverture sur la pelouse de l'Espanyol, grâce à Takefusa Kubo.

En début de seconde période, l'ancien Gantois Alexander Sorloth a doublé la mise et après l'autobut de Leandro Cabrera à l'heure de jeu, la Sociedad menait 0-3 et semblait filer vers une victoire tranquille. Mais les Catalans ont réduit le score via Sergi Darder et Brian Olivan.

La Real a finalement sur résister dans les dernières minutes pour valider une précieuse victoire qui lui permet de conforter sa troisième place, avec cinq unités d'avance sur l'Atletico. L'Espanyol est en revanche toujours en danger dans le bas de tableau: les Catalans pointent à la 17e place et n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge.