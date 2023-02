🎥 Le premier but en Pro League de Martin Wasinski: "C'était tout ou rien"

Un déplacement à Sclessin qui restera dans les mémoires du jeune défenseur.

Après avoir effectué ses débuts avec Charleroi (24 matchs, 1 assist), c'est donc avec Courtrai que Martin Wasinski a inscrit le tout premier but de sa jeune carrière. Dimanche soir, sur la pelouse du Standard, le défenseur de 18 ans a tenté une reprise audacieuse qui a fini sa course au fond des filets du but défendu par Arnaud Bodart.

Un moment à part dans la carrière de l'international U19, qui est prêté au KVK jusqu'à la fin de la saison. "Je savais que si je laisse passer la balle ou que j'essayais de la contrôler, il y avait une possibilité de contre-attaque pour le Standard. Donc c'était tout ou rien. J'y ai été et, par chance pour moi, c'est rentré."