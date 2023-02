Voici notre équipe-type de la 25ème journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence le week-end dernier.

Gardien

Dans les cages, on choisit Valentin Cojocaru cette semaine. Il a permis à OHL d'obtenir une clean sheet et un point grâce à deux arrêts importants contre le Cercle.

Défenseurs

En défense centrale, on retrouve le jeune Martin Wasinski. Le joueur prêté par Charleroi a été l'auteur d'une très bonne prestation avec Courtrai au Standard et a même ouvert le score avec un joli but quoiqu'un peu chanceux. À ses côtés, on a Zeno Debast qui a de nouveau été très solide avec Anderlecht. Au poste de back droit, on opte pour Louis Patris et à gauche pour Loïc Lapoussin.

Milieux de terrain

Au milieu de terrain, on retient Lazare, le métronome de l'Union SG qui a encore été énorme sur le terrain du Club de Bruges vendredi dernier. Brandon Baiye a fait la différence pour Eupen en arrachant la victoire contre Malines. Sur les flancs, il y a Noa Lang et Ignace N'Dri.

Attaquants

Devant, on retrouve la jeune recrue hivernale de La Gantoise Gift Orban (2 goals) et Vakoun Bayo qui a marqué son premier but depuis son retour à Charleroi.