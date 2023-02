Arne Engels, de la Challenger Pro League à la Bundesliga : "Je ne m'attendais pas à jouer aussi vite"

Le Belge de 19 ans est déjà titulaire avec Augsburg, qu'il a rejoint cet été.

Passé cet hiver du Club NXT à Augsburg, Arne Engels a directement été jeté dans le grand bain. Pour son premier match, face au grand Borussia Dortmund, Engels a impressionné et a délivré un assist lors d'une défaite spectaculaire (4-3). Depuis, il n'a plus quitté le 11 de base et a même déjà distribué un deuxième assist entre-temps.

Une belle ascension, dont Engels confie lui-même être un peu surpris. "Je ne m'attendais pas à pouvoir jouer si tôt, mais j'ai eu et saisi ma chance plus vite que prévu. En termes de physique et de capacité à courir, c'est un championnat difficile, mais cela me convient. Bien sûr, il y a encore de nombreux points de travail, mais je peux compter sur une grande confiance", a déclaré Engels dans les colonnes du Nieuwsblad.

Cette adaptation éclair, il la doit aussi à la formation qu'il a reçue à Bruges. "Je recommande à tout le monde d'essayer le Club NXT si vous en avez l'occasion, car la formation et la façon de travailler sont très professionnelles", a continué le jeune milieu de terrain.