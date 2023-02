"Nous aurons la pression jusqu'à la fin du championnat"

Zulte Waregem a perdu deux points précieux dans la course au maintien ce dimanche, à domicile, contre Ostende. Mais pour les Coalisés, un autre match au sommet se profile à l'horizon.

Zulte Waregem doit recommencer à prendre des points., même mieux : aligner des victoires "Si on prend sept points sur neuf lors des trois prochaines rencontres, nous serons en bonne position. Nous rencontrons encore tous nos concurrents directs, mais nous sommes maintenant obligés de courir après Eupen et Courtrai ont pu gagner leur match. Nous sommes maintenant obligés de réaliser un six sur six."

La pression continue donc de monter à Essevee. "Il ne fait aucun doute que la pression ne diminuera pas de cette façon, mais elle est toujours là. Nous sommes dans cette position depuis le début de la saison et, à mesure que la fin approche, la pression ne fait qu'augmenter. Ce sera un combat jusqu'à la fin, mais je continue à y croire. Mais nous devons absolument gagner, car un match nul ne nous servira à rien."