Eden Hazard prendrait de plus en plus ses distances avec le Real Madrid

Eden Hazard semble se rapprocher d'un départ du Real Madrid.

Eden Hazard, blessé, n'a pas participé aux célébrations de la victoire en Coupe du monde des clubs la semaine dernière. Une absence qui a évidemment fait beaucoup parler dans la presse espagnole, toujours autant aux aguets concernant la situation d'Eden à Madrid.

Selon The Athletic, cette absence - alors que Thibaut Courtois, lui aussi blessé, avait rejoint les siens au Maroc - en dirait long. Le Belge prendrait de plus en plus ses distances avec l'ensemble de ses coéquipiers. Se montrant d'habitude concerné dans le vestiaire malgré son faible de temps de jeu, Hazard se serait montré plus effacé ces derniers temps, confirme également Het Laatste Nieuws.

Le Belge de 31 ans penserait donc de plus en plus sérieusement à quitter la Maison blanche cet été, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real mais dont l'avenir en Espagne n'a jamais semblé aussi flou.