La Gantoise récupère trois joueurs pour son déplacement à Qarabag

Les Buffalos disputeront leur 1/16e de finale aller de Conference League ce jeudi en Azerbaïdjan.

Ce mercredi, les joueurs de La Gantoise ont pris la direction de l'Azerbaïdjan (via l'aéroport d'Ostende-Bruges) pour disputer leur 1/16e de finale aller de Conference League sur la pelouse de Qarabag.

Sur ces images postées sur le compte officiel de La Gantoise, on aperçoit notamment Laurent Depoitre, Nurio Fortuna et Andrew Hjulsager. Alors que les deux premiers cités étaient aux prises avec des problèmes de dos, le milieu de terrain souffrait quant à lui des ischios-jambiers. Ils avaient tous les trois manqué le déplacement à Westerlo de ce week-end et font donc leur retour dans le groupe de Hein Vanhaezebrouck.