Un club de Challenger Pro League va se séparer de son entraîneur à la fin de la saison

Une décision prise par Tom Van Imschoot en personne.

C'est déjà officiel, Tom Van Imschoot quittera le Lierse à la fin de la saison. C'est l'entraîneur de 41 ans en personne qui a pris cette décision, afin que la direction puisse déjà se pencher sur le dossier de son successeur.

« Cette période fantastique a été le travail acharné de nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration. Je voudrais remercier tout le monde, mais à la fin de cette saison, ma date d'expiration en tant qu'entraîneur se profile progressivement" commente celui qui est parvenu à qualifier le Lierse pour les Play-Offs de Challenger Pro League.

Un départ salué par le président Luc Van Thillo​ : "J'ai toujours eu confiance en Tom en tant qu'entraîneur et je tiens à le remercier pour son travail. Je suis convaincu que lui et les joueurs feront tout pour terminer le plus haut possible dans les barrages. Cela nous laisse le temps de chercher la bonne formule pour la saison prochaine, sur laquelle nous travaillons déjà en coulisses."