Graham Potter déçu : "Nous avons été la meilleure équipe"

Malgré son recrutement XXL cet hiver, Chelsea n'a pas réussi à battre le Borussia Dortmund lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Allemands se sont imposés grâce à un but d'Adeyemi (1-0).

Le coach de Chelsea Graham Potter avait du mal à accepter cette nouvelle contre-performance car il estime que son équipe a dominé cette rencontre et ne mérite pas la défaite.

"Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de notre performance pendant une grande partie du match", a déclaré Potter. "C'est compliqué à l'extérieur en Ligue des champions, dans un environnement hostile contre une équipe qui est dans un bon moment. La première mi-temps a été équilibrée, nous avons bien géré le match avec de bonnes occasions et nous avons touché la barre. Ensuite, en deuxième mi-temps, à part sur une action décisive où nous n'avons pas été assez efficaces, nous avons été dominants, nous avons été la meilleure équipe et nous nous sommes créés quelques bonnes occasions. Nous avons eu besoin d'un peu de chance peut-être et d'un peu d'exécution finale. Nous méritons un but mais nous devons continuer. C'est la mi-temps. C'est un match serré. Nous avons hâte d'être à Stamford Bridge".

Parlant spécifiquement du but de Karim Adeyemi qui a suivi un corner de Chelsea, Potter l'a décrit comme un mauvais but à encaisser. "Nous devons faire mieux. Nous étions en train de pousser à ce moment-là et nous étions la meilleure équipe, donc c'est décevant de concéder ce but de cette manière. Mais les joueurs sont honnêtes, ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Nous devons les aider bien sûr, mais nous devons nous concentrer sur le positif, c'est-à-dire la performance. Un autre pas en avant pour nous", a conclu Potter.