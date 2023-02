Antoine Kombouaré se méfie mais croit en l'exploit : "La Juventus est vexée"

Nantes a tenu tête à la Juventus en barrages aller d'Europa League contre la Juventus Turin, jeudi soir.

Antoine Kombouaré a savouré le résultat tout en restant focalisé sur la manche retour, jeudi prochain, à la Beaujoire. "Un grand bravo à mes joueurs qui ont été héroïques et solides. On savait qu'on allait souffrir, mais on a fait bloc. On a manqué de justesse en première mi-temps. On a été mieux en seconde période. On savait qu'on devait marquer et on a réussi à le faire. Après pour réussir un exploit, un truc de dingue, il faudra faire deux grands matches. Et le plus dur ce sera jeudi car la Juve est vexée, ils vont venir chez nous avec de grandes ambitions", a expliqué le coach de Nantes au micro de Canal + Foot.

"Ce n'est qu'une mi-temps, on connait les Italiens... C'est le réalisme et l'efficacité. Puis j'ai vu qu'ils étaient remontés. Mais bon, on va se préparer tranquillement, d'abord dimanche avec ce déplacement difficile à Lens (en Ligue 1, ndlr). Puis on aura le temps de se projeter sur cette grande rencontre. Et j’attends une grande performance de mon équipe pour essayer de créer l’exploit", a conclu Antoine Kombouaré.