Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège se déplacera à l'Union Saint-Gilloise lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a chuté le week-end dernier contre Courtrai (0-2). "Nous étions dévastés après cette défaite car nous pouvions effectuer une belle opération au classement. C'était un match sans, ils ont créé plus d'occasions que nous. C'était vraiment bizarre de se faire dominer à la maison par Courtrai. Il manque de la consistance lors de certaines rencontres où nous sommes les favoris. Et la consistance, cela prend du temps. De gros matchs nous attendent et nous avons discuté après la défaite de dimanche. Nous sommes déjà focus sur la prochaine rencontre contre l'Union", a confié Marlon Fossey.

"Il faut arrêter de parler du top 4 ou du top 8"

Actuellement sixième au classement avec 38 points, le matricule 16 est à quatre longueurs de la quatrième place occupée par le Club de Bruges et compte seulement trois unités d'avance sur le Cercle, huitième. "Nous sommes une équipe ambitieuse et nous visons toujours plus haut. Mais, c'est serré et nous voulons disputer les Playoffs. Il faut jouer match par match et arrêter de parler de top 4 ou top 8 en fait. Nous devons enchaîner les victoires", a souligné le back droit.

L'Union est une équipe connue pour débuter les rencontres tambour battant. "Oui je me souviens du match aller. C'est très difficile de jouer contre cette équipe car elle profite du moindre moment d'inattention. Nous devons bien débuter la rencontre, gérer notre énergie et ne commettre aucune erreur, et nous aurons notre chance j'en suis sûr", a conclu Fossey.