Un ancien joueur de Malines évoque Wouter Vrancken : "Il ne nous a jamais dénoncés"

Que des commentaires positifs, c'est ce que l'on entend quand on pose des questions sur Wouter Vrancken au KV Malines.

Het Nieuwsblad s'est entretenu avec Arjan Swinkels. Il a connu Vrancken lorsqu'il a rejoint le KV Malines en août 2018. Swinkels est actuellement responsable de la formation des jeunes à Willem II. "J'étais un routinier, lui un entraîneur principal débutant. Mais vous ne pouviez pas dire que sa carrière d'entraîneur en était à ses débuts. Il a mis tout le monde dans son histoire. Même les plus âgés qui jouaient moins se sentaient appréciés", explique le Néerlandais.

Selon Swinkels, Vrancken sait bien quand se placer au-dessus ou au milieu du groupe. "Lucas Bijker et moi avons fait du covoiturage des Pays-Bas vers la Belgique et, comme Wouter, nous étions les premiers au club chaque matin. Il ne savait que trop bien quelles bêtises Lucas et moi préparions pour le reste du groupe de joueurs, mais pas une seule fois il ne nous a dénoncés. Au contraire. Il riait en arrière-plan. Parce qu'il sait que cette légèreté contribue à l'esprit d'équipe."