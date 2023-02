Un club de MLS dévoile un maillot spécial en hommage à Bruce Lee

Les Seattle Sounders ont dévoilé un nouveau maillot spécial en hommage à Bruce Lee. Créé en collaboration avec sa fille Shannon et l’équipementier Adidas, le maillot accorde une large place aux tons rouges, noirs et jaunes, en hommage au film culte Opération Dragon.

Les fonds récoltés seront reversés à la Bruce Lee Foundation, une association visant à accompagner les jeunes dans divers programmes d’éducation physique et sportive.

Just like Bruce, Seattle is defined by duality. 🎥



Featuring Han Eckelberg (Mak Fai Kung Fu Dragon & Lion Dance Association) pic.twitter.com/2FgcHbIVRC