Casse-tête en vue : Olivier Renard va devoir recruter plus que prévu et blâme Jesper Fredberg

Cette saison, Anderlecht comptait six milieux de terrain, ce qui s'est avéré nécessaire face aux nombreuses blessures. Il ne pourrait rester que l'un d'eux au Lotto Park la saison prochaine, ce qui a le don d'agacer Olivier Renard.

Cette saison, Anderlecht pouvait compter sur six milieux de terrain, mais il se pourrait que seul l'un d'eux soit encore au Lotto Park la saison prochaine. Le prêt de Leander Dendoncker touche bientôt à sa fin et, à moins d’un miracle, son transfert définitif est exclu.

Mats Rits entre dans la dernière année de son contrat et le club envisageait de s’en séparer. Mais, problème majeur pour Olivier Renard : avec Yari Verschaeren, Théo Leoni et Mario Stroeykens, un accord pour une prolongation de contrat semble hors de portée.

Verschaeren est sur le départ, Anderlecht souhaite le vendre, et aucun renouvellement de contrat n’est à l’ordre du jour. Leoni et Stroeykens ont reçu des offres jugées insuffisantes, et refusent pour l’instant de prolonger.

Majeed Ashimeru... et puis c'est tout ?

Seul Majeed Ashimeru, lié au club jusqu’en 2027, devrait rester, bien qu’il ait de nouveau disparu des radars ces dernières semaines. On ignore s’il est blessé, mais son absence inquiète.

Anderlecht prépare déjà l’avenir avec Cédric Hatenboer et Nathan De Cat, mais confier le milieu à des joueurs de 20 et 16 ans reste prématuré. Le club espérait aussi recruter un milieu créatif, mais ce profil est coûteux. Renard aurait souhaité conserver Leoni comme joker, mais avec les trois jeunes talents prêts à partir, il doit maximiser leur potentiel pour dégager un budget transfert.

Olivier Renard déplore que son prédécesseur, Jesper Fredberg, ait tardé à régler ces dossiers, laissant la porte ouverte à des départs gratuits dans un an. Cet été, il aura un travail colossal : gérer le cas de Kasper Dolberg, renforcer la défense, compenser le départ de Lucas Hey et trouver de la vitesse sur les ailes à moindre coût.

Le club mauve et blanc doit encore une fois se réinventer et doit composer un milieu de terrain qui aura la clé face à la domination des ténors. Bon courage à Olivier Renard pour ce chantier.