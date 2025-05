Le coach de l'Ajax, Francesco Farioli, prend une grande décision après la déception du titre perdu

Francesco Farioli a choisi de quitter l'Ajax après avoir échoué à décrocher le titre de champion des Pays-Bas. Le club a officialisé cette décision lundi.

Après un retournement dramatique et presque incroyable, le PSV a été champion des Pays-Bas. L'Ajax, qui était en tête du classement, a perdu quatre de ses six derniers matchs et concédé un nul.

Le PSV a profité de cette perte de points pour s'imposer et décrocher le titre de champion le week-end dernier. La déception a été immense pour l'entraîneur Francesco Farioli, qui n'a pas pu retenir ses larmes après le dernier match sur le terrain.

Le lendemain, l'Italien a pris une grande décision. Il quitte l'Ajax, comme l'a confirmé le club. Farioli a exprimé sa gratitude envers le club et a expliqué les raisons de son départ.

"Nous avons vécu ensemble des moments incroyables et inoubliables ; une saison unique, intense et émotionnelle où nous avons partagé la foi, la combativité et la fierté, pour finalement atteindre notre objectif et accomplir la mission", a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

"Le management et moi partageons les mêmes objectifs pour l'avenir de l'Ajax, mais nous avons une différence de point de vue sur la manière dont nous voulons travailler et opérer pour atteindre ces objectifs. Compte tenu de ces divergences dans les principes et les fondements de ce projet, je sens au fond de mon cœur que c'est le meilleur moment pour nous séparer", a conclu l'entraîneur.