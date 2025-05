Prêté une saison à Courtrai, Nacho Ferri pourrait rester en Jupiler Pro League et rejoindre un club du top

Auteur d'une bonne saison sur le plan individuel, Nacho Ferri pourrait rester en Jupiler Pro League la saison prochaine. La Gantoise serait intéressée par ses services.

Malgré l'arrivée de Bernd Storck pour disputer les play-downs, Courtrai n’a pas pu éviter la bascule et évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine.

Une relégation survenue malgré quelques belles individualités, comme Abdelkahar Kadri, Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou ou encore Nacho Ferri.

Ce dernier, arrivé de l'Eintracht Francfort en prêt il y a un an et auteur de huit buts cette saison, a particulièrement marqué les esprits malgré ses 20 ans, et pourrait rester en Jupiler Pro League la saison prochaine.

En effet, selon Het Laatste Nieuws, La Gantoise serait très intéressée par l’attaquant espagnol, qui est retourné à Francfort après la relégation, mais pourrait ne pas y rester.

Estimé à 2 millions d’euros sur Transfermarkt, Nacho Ferri pourrait faire partie du plan des Buffalos, qui chercheront à faire mieux que la sixième place au terme du prochain exercice.