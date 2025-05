Amadou Onana auteur d'une prestation XXL face à Tottenham : les statistiques impressionnantes du Diable Rouge !

Amadou Onana a été grandiose dans l'entrejeu d'Aston Villa vendredi dernier. Le Diable Rouge et son équipe se rapprochent petit à petit d'une place en Ligue des Champions à une journée de la fin du championnat.

Aston Villa est actuellement toujours à la lutte pour un place en Ligue des Champions. Ce vendredi, les Villains disputaient un match où aucun faux pas n'était toléré s'ils souhaitent participer à la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine.

Face à un Tottenham malade en Premier League, les hommes d'Unai Emery se sont imposés sur le score de 2-0. Ezri Konsa (59e) et Boubacar Kamara (73e) ont permis au club anglais de l'emporter.

Youri Tielemans, qui souffre d'une blessure musculaire, était absent pour la deuxième semaine consécutive. Cependant, un autre Diable Rouge a réalisé une prestation des grands soirs.

Amadou Onana, une prestation XXL

Amadou Onana est le joueur qui a réussi le plus de tacles (4 sur 4) lors de cette rencontre, mais il est aussi celui qui a gagné le plus de duels (6 sur 8). Le Diable Rouge a touché le ballon à 57 reprises, complété 45 passes et a offert une grosse opportunité. Voici de simples statistiques qui témoignent de son impact dans le milieu d'Aston Villa.

Ce match marquait également le dernier des Villains à domicile cette saison. Pour Amadou Onana, il était important de remercier les fans. "C'est incroyable. Je dis toujours que c’est ma façon de dire merci parce que les fans nous ont soutenus tout au long de la saison, dans les bons et les mauvais moments. Nous le faisons pour eux aussi, c’est ma façon de vous dire merci," a expliqué le joueur au micro de Villa TV après le succès de son équipe.

Le médian n'a également pas caché qu'il se sentait bien au club : "Ça a été absolument fantastique pour moi cette saison. Quelques blessures, mais cela n'enlève rien au fait que j'ai été vraiment bien accueilli ici. Je me sens comme à la maison."