Vertonghen n'est pas le seul à avoir fait ses adieux au Lotto Park : un autre joueur était très ému à sa sortie

C'est un peu passé inaperçu, mais Jan Vertonghen n'était pas le seul joueur ému ce dimanche. Mario Stroeykens a probablement lui aussi disputé ses dernières minutes sous le maillot mauve.

Mario Stroeykens a été l'un des meilleurs, si pas le meilleur joueur d'Anderlecht cet après-midi. Le "ket" de Neerpede était omniprésent, et a inscrit un but absolument sensationnel. Un peu comme s'il avait voulu... se montrer une dernière fois devant son public.

En quittant la pelouse à la 81e minute, les émotions ont submergé Stroeykens. Ce n'était clairement pas anodin. Interrogé au micro de DAZN, il n'a pas voulu donner de détails : "Je ne souhaite pas commenter ce sujet", a-t-il brièvement déclaré.

Mais bien sûr, la situation de "Super Mario" est connue : il arrive en fin de contrat en 2026, n'a pas encore trouvé d'accord concernant une prolongation de contrat et les négociations sont très compliquées. Qui plus est, Stroeykens est l'un des rares joueurs ayant une belle valeur marchande potentielle à Anderlecht.

Le RSCA veut donc s'en séparer s'il ne trouve pas d'accord très vite. Problème : avec un an de contrat, les clubs intéressés seront en position de force, tout comme le joueur. Le Sporting en espère entre 15 et 20 millions d'euros.

Marseille est sur les rangs depuis un certain temps, mais plusieurs autres clubs tels que West Ham, l'OL et Francfort s'intéressent aussi à Mario Stroeykens, qui a peut-être donc d'ores et déjà fait ses adieux, dans l'ombre, à son public. Si Renard et Borguet parviennent à le convaincre de prolonger, ce sera l'un des coups de l'été...