Six joueurs absents : La Gantoise entame le grand nettoyage juste avant la fin de la saison !

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise a lancé son grand ménage. Six joueurs ne joueront plus en équipe A pour les derniers matchs, parmi lesquels Mitrovic, Hjulsager et Torunarigha. Le message est clair : des changements sont nécessaires.

La direction des Buffalos est consciente qu’un changement rapide s’impose, et ce n’est pas qu’une question de détail. Selon le Nieuwsblad, six joueurs ont été informés qu’ils ne figureront pas dans la sélection pour les deux derniers matchs de la saison. Les cas de Stefan Mitrovic et Pieter Gerkens étaient déjà dans les tuyaux. Ils doivent désormais envisager un futur ailleurs. Mais de nouveaux éléments ont émergé concernant le défenseur serbe. Ce dernier a été impliqué dans une altercation avec Danijel Milicevic lors d’une réunion, un incident qui n’a pas été bien perçu par la direction. Son mécontentement était lié à son absence de temps de jeu lors du match contre l'Antwerp. Andrew Hjulsager et Jordan Torunarigha ne s’entraînent plus non plus avec l’équipe première. Leurs contrats arrivent à expiration en fin de saison. Par ailleurs, Archie Brown et Noah Fadiga ne sont également pas dans la sélection. Fadiga a écopé de deux matchs de suspension, tandis que Brown souffre d’une légère blessure à la cheville. Tous deux ont reçu un message sans équivoque : ils doivent hausser leur niveau. Ils n’étaient d’ailleurs pas présents lors de l’adieu de Sven Kums. Un grand ménage est prévu cet été, et cela semble marquer la première étape de ce processus.