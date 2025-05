Catastrophe pour Teddy Teuma, écarté et envoyé en vacances par Reims avant la finale de la Coupe de France face au PSG

Capitaine pendant quelques semaines, Teddy Teuma a été écarté du groupe du Stade de Reims et a été autorisé à partir en vacances avant le barrage Ligue 1/ Ligue 2 contre Metz et la finale de la Coupe de France face au PSG.

Arrivé à Reims à l’été 2023 avec de grandes attentes, Teddy Teuma n’aura pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif champenois. L’international maltais de 31 ans, qui comptabilise 43 sélections, vit une fin de saison amère. Mis de côté depuis plusieurs semaines, il ne participera ni au barrage pour le maintien en Ligue 1 face à Metz, ni à la finale de la Coupe de France contre le PSG.

Sa dernière apparition remonte au 2 avril, jour où il avait pourtant offert à son équipe la qualification en finale grâce à un but contre Cannes. Un moment fort, qui semblait pouvoir relancer sa saison. Mais cette éclaircie n’aura été qu’éphémère. Depuis, le joueur n’a plus été convoqué, et a officiellement été autorisé à partir en vacances par son club, rapporte le quotidien français l'Équipe.

Teddy Teuma ne jouera pas le barrage, ni la finale de la Coupe de France, et va probablement quitter Reims

Cette mise à l’écart découle d’un enchaînement de tensions avec les différents entraîneurs qu’il a côtoyés cette saison. D’abord écarté par Lukas Elsner, qu’il avait pourtant connu à l’Union Saint-Gilloise, il n’a pas su regagner la confiance de son successeur, Samba Diawara, qui avait toutefois affiché sa volonté de le relancer.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, Teuma a progressivement glissé en marge du groupe, cumulant seulement neuf titularisations en Ligue 1. Le brassard de capitaine, qu’il avait brièvement porté, lui a été retiré, tout comme son rôle central dans le vestiaire.

Reims s’apprête donc à vivre trois matchs décisifs sans l’un de ses éléments les plus expérimentés. Une absence symbolique d’un divorce consommé entre le joueur et son club.