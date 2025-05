Le RSC Anderlecht a contacté deux entraîneurs récemment champions pour remplacer Besnik Hasi !

Le RSC Anderlecht est bien à la recherche d'un remplaçant à Besnik Hasi. Selon nos informations, deux coachs ayant récemment remporté la Jupiler Pro League ont été sondés.

Le RSC Anderlecht a connu trois entraîneurs différents cette saison. Les Mauves ont débuté avec Brian Riemer, limogé dès septembre, et remplacé par David Hubert.

D'abord nommé à titre intérimaire, l'ancien milieu de terrain a ensuite été confirmé dans ses fonctions, avant d’être remercié à son tour en raison des mauvais résultats, peu avant le début des Champions Play-Offs.

Tout juste écarté par Malines, Besnik Hasi a alors repris le flambeau en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison. L’Albanais aurait été prolongé d’un an si Anderlecht avait terminé dans le top 2 du championnat ou remporté la Coupe de Belgique.

Anderlecht a contacté Van Bommel et Philippe Clément

Raté. Et on ne peut pas dire que les prestations des Mauves se soient franchement améliorées depuis l’arrivée de l’ancien coach à succès du club. À Anderlecht, on se demande déjà qui prendra les rênes la saison prochaine.

Selon nos informations, la direction bruxelloise a sondé deux entraîneurs récemment sacrés en Jupiler Pro League. Mark Van Bommel, d’abord, mais l’ex-entraîneur de l’Antwerp serait peu enclin à rejoindre un autre club belge après ses succès au Bosuil.

L’autre, c’est Philippe Clément, titré à trois reprises avec Genk (1) et le Club de Bruges (2). L’ancien coach des Glasgow Rangers et de l’AS Monaco se serait montré intéressé lors de premiers échanges avec la direction. Rien n’est encore acté, mais Anderlecht souhaite frapper un grand coup avec un entraîneur expérimenté et habitué à gagner. À noter également, selon nos sources, que l’Antwerp aurait aussi contacté Philippe Clément.